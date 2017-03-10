Путин «до работы в Кремле» отдыхал в Турции

Президент России Владимир Путин рассказал, что раньше отдыхал в Турции, как и многие россияне, передает РИА Новости.

Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Сотни тысяч, миллионы людей, граждан России отдыхали в Турции и находили там обстановку очень благоприятной и очень дружественной. Это мы все знаем, я сам в Турции отдыхал неоднократно, когда еще не работал здесь, в Москве, в Кремле», — сказал он.

Российский президент подчеркнул, что от этого отдыха у него остались «самые добрые и хорошие чувства и хорошие воспоминания».