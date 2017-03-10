В Минске задержали лидеров оппозиции

Корреспондент белорусского агентства Белапан Сергей Королевич сообщил РИА Новости, что его и нескольких лидеров оппозиции задержали в городе Молодечно Минской области после акции против "налога на тунеядцев".

В апреле 2015 года президент Белоруссии подписал так называемый декрет "о тунеядцах", в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).

"Когда митинг уже закончился и люди расходились, сотрудники милиции задержали меня, а также руководителя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, председателя движения "За свободу" Юрия Губаревича, а также сопредседателя оргкомитета партии "Белорусская христианская демократия" Виталия Рымашевского", — сказал Королевич.

Он уточнил, что в настоящее время всех доставили в местное отделение милиции и пока не предъявили никаких обвинений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил к 1 мая решить вопрос трудоустройства всех безработных. Он также поручил милиции не допускать провокаций во время акций протеста в Белоруссии.

По данным на 21 февраля, налоговые органы направили гражданам около 470 тысяч извещений на уплату сбора, уплатили его более 54 тысяч человек. В последние три недели в Минске и других крупных городах состоялись несанкционированные местными властями акции протеста против декрета, организованные представителями белорусской оппозиции.