Путин созвал Совбез после переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета Безопасности России ситуацию в Сирии с учетом переговоров, проведенных с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в пятницу, 10 марта, передает Интерфакс.

«В международном плане состоялся обмен мнениями по тематике сирийского урегулирования, в том числе с учетом сегодняшних переговоров с турецкой стороной», — сказал официальный представитель Кремля.

Участники оперативного совещания также обсудили вопросы социально-экономической повестки внутри страны, добавил Песков.

В совещании, в частности, участвовали руководители силовых ведомств, министр иностранных дел России Сергей Лавров, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Ранее в пятницу Путин провел переговоры с Эрдоганом. По их итогам президент России заявил, что Москва и Анкара смогли преодолеть проблемы, возникшие после инцидента со сбитым российским бомбардировщиком Су-24. Он подчеркнул, что спецслужбы двух стран достигли высокого уровня взаимодействия в Сирии, благодаря чему удалось добиться прекращения огня в регионе.