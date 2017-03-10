Ровнаг Абдуллаев о матче с Германией и сбежавшем тренере

Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана и Федерации дзюдо Азербайджана Ровнаг Абдуллаев прокомментировал вчерашнюю победу сборной Азербайджана по футболу над Катаром (2:1), поделился ожиданиями от предстоящей игры с Германией и коснулся важных тем в отечественном дзюдо.

«Наши футболисты сыграли хорошо, - цитирует Ровнага Абдуллаева Apasport. - Правда, не было трансляции матча. Такова была просьба катарской стороны. От нас это не зависело. Нам прятать нечего. Кто мог узнать наши секреты? Немцы?».

Говоря о подготовке к отборочному матчу чемпионата мира-2018 с Германией, который состоится 26 марта в Баку, президент АФФА заявил, что «мяч круглый, поле ровное, и все возможно».

К важным стартам готовятся и наши дзюдоисты. По словам Ровнага Абдуллаева, уже достигнута договоренность с иностранными дзюдоистками, которые будут выступать за сборную Азербайджана, ибо в женском дзюдо местные кадры не добиваются высоких результатов.

«Привезем двух-трех легионеров. Их согласие уже получено. Когда есть иностранцы, они тянут за собой местных. После Кифаят Гасымовой у нас не выросло новое поколение».

Президент Федерации заявил, что новый главный тренер мужской сборной, скорее всего, будет объявлен после Исламиады. Как известно, нынешний наставник команды Азербайджана Петер Зайзенбахер, обвиняемый в Австрии в изнасиловании несовершеннолетних, скрывается от правосудия и место его нахождения неизвестно.

«Мы пока в поисках главного тренера. С Петером Зайзенбахером, скорее всего, расторгнем соглашение. Не знаем, какое решение примет австрийский суд в его отношении. К Исламиаде команду будут готовить местные тренеры. После нее определимся с главным тренером. Кандидаты определены, но называть я их не буду. Есть большая конкуренция за право возглавить сборную Азербайджана. Это не простой вопрос».