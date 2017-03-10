 

В Германии эвакуировали пять АЭС после потери связи с пассажирским самолетом

 

Эвакуация пяти АЭС на севере Германии была произведена в связи с 22-минутной потерей связи с пассажирским самолетом, следовавшим из Венгрии в Великобританию в немецком воздушном пространстве, передает РИА Новости со ссылкой на онлайн-версию еженедельника Spiegel.

Пассажирский самолет поочередно вели с воздуха перехватчики из Чехии, Германии и Бельгии. В частности, два Eurofighter немецких ВВС сопровождали "молчавший" борт до Кельна. Причиной отказа связи могла стать техническая ошибка или неправильная эксплуатация.

Эвакуации подверглись две АЭС в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн (Брокдорф и Брунсбюттель), а также три АЭС в федеральной земле Нижняя Саксония (Гронде, Линген и Унтервезер). Действующий энергоблок находится только в Брокдорфе, остальные станции закрыты, пишет Spiegel cо ссылкой на министерство окружающей среды ФРГ. В результате тревоги на всех АЭС был объявлен режим чрезвычайной ситуации, персонал был эвакуирован, полиция также эвакуировала участников демонстрации протеста возле одной из станций.

В 2003 году в Германии был создан Национальный ситуационный и командный центр для обеспечения безопасности воздушного пространства в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. В задачи центра входит предотвращение террористических атак с использованием воздушного транспорта.

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