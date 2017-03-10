 

Продолжается обвал цен на нефть

 

Мировые цены на нефть усилили темпы снижения в пятницу вечером на фоне данных американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes о росте числа буровых установок в США, передает РИА Новости.

По состоянию на настоящее время стоимость нефти марки Brent снижалась на 1,63% — до 51,34 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI опускалась на 1,64% — до 48,47 доллара за баррель.

Согласно данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 10 марта рабочей недели число буровых установок в США выросло на 12 штук или на 1,58%, до 768 единиц. В годовом выражении число буровых установок в США выросло на 288 штук, или на 60%.

Число нефтяных буровых установок выросло на восемь, или на 1,31%, достигнув 617 единиц. При этом количество газодобывающих установок увеличилось за неделю на пять, или на 3,42%, до 151.

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