 

В России мужчина довел до суицида убийцу друга через 20 лет

 

Жителя Ярославской области подозревают в том, что он довел до суицида мужчину, виновного в убийстве его друга почти 20 лет назад, сообщило Следственное управление по региону, передает РИА Новости.

По данным следствия, 26 февраля подозреваемый явился к убийце друга домой, после чего тот покончил с собой.

"Мотивом к совершению преступления явилось желание подозреваемого отомстить потерпевшему за то, что последний в 1998 году участвовал в изнасиловании и убийстве его 13-летнего друга", — говорится в сообщении. Официальный представитель регионального следственного управления Кристина Гузовская отметила, что за совершенное почти 20 лет назад преступление потерпевший отбыл положенный срок.

Подозреваемый написал явку повинной. Он безработный и не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. В последний раз он вышел из колонии в конце 2016 года.

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