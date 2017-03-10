Начались аресты по делу Зии Мамедова

Посольство России в Швеции подтвердило, что в Стокгольме задержан гражданин РФ, работающий в шведском отделении канадской машиностроительной компании Bombardier, сообщает РИА Новости.

"В посольство из полицейского ведомства Швеции поступило уведомление о задержании гражданина Российской Федерации Павлова Евгения Владимировича, 1979 года рождения, "по подозрению в совершении преступления" и помещении его в центральную тюрьму Стокгольма", — говорится в письменном комментарии посольства.

В посольстве также сообщили, что обвинение россиянину пока не предъявлено, рассматривается вопрос о встрече российского консула с задержанным "для выяснения всех обстоятельств по делу с тем, чтобы обеспечить защиту его прав и законных интересов".

О задержании в Стокгольме гражданина РФ, работающего в Bombardier, сообщила в пятницу прокуратура Швеции. Ведомство полагает, что несколько сотрудников Bombardier, включая задержанного россиянина, "были в сговоре" с представителями железнодорожного ведомства Азербайджана, практиковали различные формы вознаграждения, что, как считает следствие, привело к тому, что именно эта компания выиграла в 2013 году один из контрактов в Азербайджане.

Представитель Bombardier Барбара Гримм подтвердила шведскому радио, что полиция допрашивала одного из сотрудников компании, и подчеркнула, что Bombardier будет сотрудничать со следствием. Дальнейших комментариев она давать не стала.

Отметим, что в 2013 году «Азербайджанские железные дороги» возглавлял Ариф Аскеров. В 2015 году он был назначен заместителем министра транспорта Зии Мамедова. В прошлом месяце Зия Мамедов был уволен с должности министра транспорта, а само ведомство упразднено.