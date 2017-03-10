 

Олланд пригрозил санкциями Азербайджану?

Автор: Отдел информации 

Поездка армянского президента Сержа Саргсяна во Францию, которую он совершил на этой неделе, должна была стать рутинной - встречи с французскими предпринимателями, подписания соглашений в сфере развития туризма и образования и т.д.

Однако заявление, которое сделал глава Французской республики Франсуа Олланд после встречи с Саргсяном кардинально все изменило.

Олланд предложил «разработать механизм, который позволит осуществлять наблюдение и предупреждение, возможно, и введение санкций в случае противодействия миру».

Учитывая то, что именно армянские СМИ тиражируют это заявление, а также тот факт, что именно Ереван настаивает на введении механизма расследования случаев нарушения режима прекращения огня, мало сомнений в том, что, говоря о санкциях, имеется ввиду Азербайджан.

Отметим, что Баку категорически против размещения на линии соприкосновения войск наблюдателей ОБСЕ до вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. В Азербайджане не желают укреплять статус-кво.

377 просмотров


Старости
Салим Муслимов прервал выступление и уехал к президенту
Салим Муслимов прервал выступление и уехал к президенту
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
12 Март 12° / 6°
13 Март 13° / 5°
14 Март 11° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

Олланд пригрозил санкциями Азербайджану?
Начались аресты по делу Зии Мамедова
В России мужчина довел до суицида убийцу друга через 20 лет
Продолжается обвал цен на нефть
В Германии эвакуировали пять АЭС после потери связи с пассажирским самолетом
Ровнаг Абдуллаев о матче с Германией и сбежавшем тренере
Путин созвал Совбез после переговоров с Эрдоганом
В Минске задержали лидеров оппозиции
Путин «до работы в Кремле» отдыхал в Турции
Эрдоган о создании тройственного союза Турция-Россия-Азербайджан
Спецоперация СГБ: ликвидированы особо опасные преступники
Эрдоган попросил Путина запретить FETO в России
В Исмаиллы в полицейских бросили гранату
Дети ворвались в прямой эфир BBC видео
Азербайджанская нефть спасла украинский нефтепровод
Эрдоган в Москве призвал к переговорам по Карабаху
Столкновения в Сеуле после отставки президента видео
Эрдоган пригласил Путина в Стамбул
Цена на золото опустилась ниже $1200
Дмитрий Медведев посетил санаторий, построенный Азербайджаном
«Голосуй за партию Саргсяна либо увольняйся»
Зия Мамедов в центре коррупционного скандала в Швеции
Оргия в бейлаганской школе
Президент Чехии назвал себя агентом четырех стран
Ильхам Алиев поздравил Дональда Туска