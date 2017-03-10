Олланд пригрозил санкциями Азербайджану?

Поездка армянского президента Сержа Саргсяна во Францию, которую он совершил на этой неделе, должна была стать рутинной - встречи с французскими предпринимателями, подписания соглашений в сфере развития туризма и образования и т.д.

Однако заявление, которое сделал глава Французской республики Франсуа Олланд после встречи с Саргсяном кардинально все изменило.

Олланд предложил «разработать механизм, который позволит осуществлять наблюдение и предупреждение, возможно, и введение санкций в случае противодействия миру».

Учитывая то, что именно армянские СМИ тиражируют это заявление, а также тот факт, что именно Ереван настаивает на введении механизма расследования случаев нарушения режима прекращения огня, мало сомнений в том, что, говоря о санкциях, имеется ввиду Азербайджан.

Отметим, что Баку категорически против размещения на линии соприкосновения войск наблюдателей ОБСЕ до вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. В Азербайджане не желают укреплять статус-кво.