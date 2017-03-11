Курс биткоина обновил исторический максимум

В начале торгов в пятницу 10 марта курс биткоина подскочил более чем на $120 до рекордно высокого уровня в $1327, сообщает РБК со ссылкой на Business Insider.

После резкого скачка стоимость криптовалюты откатилась до $1291, отмечает издание. На 19:10 курс биткоина составлял $1240.

Резкое укрепление биткоина произошло в преддверии решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), которая, как ожидается, одобрит первый в мире ETF-биткоин-фонд, отмечает Business Insider. Такое решение может быть принято до 11 марта, а объявлено будет не ранее понедельника 13 марта, пишет издание.