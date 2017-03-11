 

Главный педиатр о причинах детской смертности в Азербайджане эксклюзив

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет о детской смертности в мире, назвав ее главные причины. По данным ВОЗ, ежегодно 1,7 млн детей умирают от антисанитарии, загрязненности, которые приводят к летальным случаям из-за малярии, пневмонии и диареи.

Согласно отчету, 570 тыс детей в возрасте до 5 лет умирают от респираторных инфекций, таких как пневмония, вызванная загрязнением воздуха и вторичным табачным дымом.

361 тыс. детей в возрасте до 5 лет умирают из-за диареи в результате недостаточного доступа к чистой воде, санитарии и гигиены. 270 тыс детей умирают в течение первого месяца жизни из-за условий жизни. Эту проблему можно предотвратить путем обеспечения доступа к чистой воде, санитарии и гигиены в медицинских учреждениях, а также снижения уровня загрязнения воздуха.

О том, насколько показатели ВОЗ совпадают со статистикой причин детской смертности в Азербайджане, haqqin.az рассказал главный педиатр Министерства здравоохранения Азербайджана Насиб Гулиев. По его словам, основной причиной детской смертности в Азербайджане являются заболевания органов дыхания, в частности, пневмония.

Насиб Гулиев

«Загрязненность окружающей среды в первую очередь наносит урон органам дыхания. При этом, если раньше на втором месте по смертности были инфекционные заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем, то в последние время достигнуты значительные успехи в борьбе с такими болезнями. В частности, в Азербайджане ликвидированы такие опасные заболевания как корь, краснуха, дифтерия, полиомиелит. Это удалось осуществить благодаря широкой программе вакцинации и других профилактических мер», - заявил главный педиатр.

По словам Гулиева, ВОЗ внес Азербайджан в первую десятку европейских стран, в которых произошла элиминация кори и краснухи, то есть эти заболевания уже не встречаются. «К примеру, в этом списке нет Великобритании и Нидерландов. Поэтому сейчас на втором месте по смертности - это болезни новорожденных: родовые травмы, асфиксии и пр. На третьем месте болезни, связанные с кишечной инфекцией», отметил Гулиев.

Что касается основной проблемы - пневмонии, то в рамках принятой госпрограммы с 2011 года проводится вакцинация от пневмококковой инфекции. «И уже есть однозначные и убедительные данные эффективности этой меры в борьбе с пневмонией среди детей. Решение проблемы детской смертности требует комплексного подхода и использования современных методов борьбы, доказавших свою эффективность. И такая стратегия принята на вооружение национальной системой здравоохранения в Азербайджане», - сказал он.

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