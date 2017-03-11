 

О чем будут договариваться Путин и Саргсян? эксклюзив

Автор: Московское бюро haqqin.az 

14 марта в Москву с официальным визитом приедет президент Армении Серж Саргсян. При этом анонсировалось, что во время этой поездки армянского лидера ожидается подписание некоего военно-политического документа, содержание которого доподлинно неизвестно. О чем будут договариваться Армения и РФ?

Ведущий военный эксперт России, заместитель директора российского Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в беседе с haqqin.az затруднился ответить на этот вопрос.

Александр Храмчихин

Согласно предположениям армянской стороны, речь может пойти о «расширении функций российской базы на региональный уровень». Эта формулировка вызвала недоумение у российского эксперта. «Что она означает – я не понимаю», - заявил Храмчихин. – Наверное, расшифровать ее сможет только сам автор этих слов».

Между тем, руководитель армянского Аналитического центра глобализации и регионального сотрудничества Степан Григорян считает, что расширение функций российской базы «на региональный уровень» вполне возможно.

«В анонсе визита отмечено и подписание военно-политического документа, но, к сожалению, подобные документы не способствуют укреплению безопасности Армении. К примеру, создание совместной ПВО только ограничило нашу суверенность. Вопрос в том, в какой мере подписанные документы отвечают твоим интересам безопасности. Понятно, что Россия преследует свои интересы, поэтому у меня вопросы не к России, а к руководству Армении. Нужно однажды отказать России», - заявил интервью Lragir Григорян.

Степан Григорян

Армянского аналитика возмущает тот факт, что Россия, «наш стратегический союзник продает самые современные вооружения Азербайджану, который направляет их против нас. Сейчас Россия и Азербайджан ведут переговоры о закупке новых партий оружия, и они тоже наверняка отправятся на границу Карабаха. Они продают оружие, чтобы из него убивали армян?». Все это вынуждает Григоряна настаивать на том, чтобы Ереван отказал Москве в подписании военно-политического документа.

Но может ли Армения отказать России? Отвечая на этот вопрос, Храмчихин заявил, что Армения – суверенное государство и формально отказаться может. «Но это будет как в той присказке: «Назло бабушке отморожу себе уши». Насколько подобный отказ будет полезныи для Еревана?», задал риторический вопрос российский эксперт.

Понятно, что в Ереване прекрасно осознают все возможные печальные последствия непослушания…

Александр Храмчихин – автор статьи «Форпост с вопросами», в которой он рассказал о вооружении и местах дислокации соединений армянской армии. В другом своем материале эксперт анализировал задачи, стоящие перед азербайджанской армией, главная из которых – освобождение Карабаха в новой войне.

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