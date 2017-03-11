Депутат Араз Ализаде: “Госкомитет по работе с диаспорой занялся коммерцией”

«Против Азербайджана скооперировалась целая сеть недругов: от армянской диаспоры до западных сценаристов «цветных революций». В такой обстановке не только чиновники, дипломаты, но и вся общественность должна приложить усилия в защите национальных интересов, стабильности и устойчивого развития страны». Об этом haqqin.az заявил депутат Милли меджлиса Араз Ализаде, комментируя расследование Европейского центра по вопросам стратегической разведки и безопасности (European Strategic Intelligence and Security Center). Напомним, что в докладе сообщается о проармянской и антиазербайджанской сети в европейских международных организациях.

По мнению Ализаде, Госкомитет по работе с диаспорой прежде всего должен наладить реальное взаимодействие с международными организациями и общественностью зарубежных стран, а не заниматься коммерцией. «У нас есть сведения о том, что комитет занялся коммерцией в ущерб своим прямым обязанностям».

Кроме того, по словам Ализаде, необходимо тщательно проверить связи наших НПО с зарубежными спонсорами, насколько их проекты соответствуют национальным интересам Азербайджана.

«Что касается международных организаций типа Совета Европы, ПАСЕ и пр., то они нужны исключительно тем, кто их создал. В начале 90-ых годов многие люди в Азербайджане полагали, что западные организации заинтересованы в строительстве демократического азербайджанского государства, надеялись на объективный подход в решении карабахского конфликта. Однако непосредственно общаясь с западными политиками, стало очевидно, что интересы у них корыстные, так что все иллюзии улетучились», говорит Ализаде.

Ожидать от ПАСЕ и Совета Европы справедливой позиции, помощи в прекращении агрессии и освобождении наших земель не приходится. «Это равносильно тому, что отправить письмо в мавзолей Ленину, а потом ждать помощи».

«Все эти организации, принимающие решения исключительно рекомендательного характера, никчемные и никакого значения в мировой политике не представляют. В интересах Азербайджана помогать тем политикам и общественным деятелям за рубежом, которые с пониманием и симпатией относятся к нашей стране. Необходимо защищать собственные интересы, а не мифические общетюркские», - отмечает Ализаде.

Депутат заявил о том, что не понимает тех политиков, которые вместо того, чтобы отвечать на армянские провокации в отношении Азербайджана, на международных площадках занимаются борьбой с признанием «геноцида армян».