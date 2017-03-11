Уроженец Ирана журналист Сируз Азади вместе со своей семьей живет в немецком городке Райнберг в лагере для беженцев. Как пишет журналист Уве Плиен в немецком издании RP-online, иранского журналиста и его семью в конце марта должны выдворить из Германии в Литву, откуда они в свое время кружным путем добрались до Германии.

Решение о депортации 50-летнего иранского журналиста, его жены - азербайджанки Арзу и сыновей - 17-летнего Эмиля и 7-летнего Угура было вынесено германским Федеральным ведомством по вопросам миграции и беженцев (BAMF) в январе этого года. В соответствии с постановлением ведомства, Азади с семьей будут депортированы из страны 28 марта.

Немецкий журналист пишет, что после возможной череды депортаций Сируз Азади может оказаться в Иране, откуда он еще в 1993 году вынужден был бежать в Азербайджан. Если это произойдет, для иранского журналиста, которого за его правозащитную деятельность и отстаивание принципов демократии неоднократно задерживали и пытали иранские спецслужбы, и это будет иметь катастрофические последствия.

Как утверждает автор статьи, иранские спецслужбы не прекращали слежку за иранским диссидентом Сирузом даже после того, как он покинул Иран.

«После того как Сируз оказался в Азербайджане, он не оставил свою деятельность, направленную против произвола иранских властей. Он писал статьи для оппозиционной иранской газеты «Туркестан», а затем стал главным редактором политического журнала «Kimlik» (Личность).

Такая активность журналиста не осталась без внимания иранских спецслужб, и в 2014 году в Баку на Азади было совершено покушение – он получил ножевые ранения. Все это вынудило его искать убежище за пределами Азербайджана. В январе 2015 года он вместе с семьей отправился в Литву, откуда через Латвию и Швецию добрался до Германии», - говорится в статье немецкого издания.

В Германии Сируз обратился с просьбой о предоставлении ему и его семье политического убежища.

После всего пережитого у иранского журналиста случился сердечный приступ. Как пишет Уве Плиен, Сируз сейчас нуждается во врачебном уходе и медикаментах.

«У меня больное сердце, и я не знаю, сколько мне еще осталось жить. Но я бы хотел быть уверенным в том, что с моей семьей все будет хорошо», - сказал автору статьи Сируз Азади.

«Мы не спим по ночам, потому что очень боимся», - говорит его жена азербайджанка Арзу.

По словам женщины, их дети хорошо интегрировались в немецкое общество. Старший сын Эмиль уже очень хорошо говорит на немецком, а младший Угур успешно учится в школе.

Адвокат семьи Азади Юрген Потзес сообщил, что предпринимает усилия, чтобы предотвратить ее депортацию. В соответствии с Дублинским соглашением власти Германии вышлют иранского диссидента в Литву, так как именно она была первой страной-членом Евросоюза, куда попала эта семья.

Другой защитник этой семьи - Питер Мокрос предполагает, что учитывая хорошие отношения между Литвой и Азербайджаном, Сируза и его семью могут депортировать в Баку.

Однако адвокаты опасаются, что Азербайджан, в соответствии с соглашением с Ираном, депортирует Азади на родину, что представляет для него смертельную угрозу. А врач городка Райнберг считает, что такое длительное путешествие убьет Сируза, так как у него больное сердце и он не выдержит переездов.

Сейчас друзья и адвокаты этой семьи пытаются заручиться поддержкой депутатов бундестага, чтобы предотвратить депортацию. Однако шансы на то, что им это удастся, ничтожно малы, пишет немецкое издание.