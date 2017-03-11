Министр Фазиль Мамедов рассказал американцам о новой эре в экономике

Открытая дискуссия по поводу последних изменений в Налоговом кодексе Азербайджана состоялась между руководством Министерства налогов Азербайджана и ведущими представителями бизнеса в рамках налоговой конференции "Вместе к прозрачности" (Together towards transparency), организованной Американской торговой палатой в Азербайджане (AMCHAM) и Минналогов.

В приветственном слове исполнительный директор Палаты Натаван Мамедова отметила, что это шестая по счету конференция, организованная совместно с Министерством налогов, посвященная вопросам прозрачности во взаимоотношениях между государством и деловыми кругами. На сегодня палата объединяет 250 компаний, на долю которых приходится 80% инвестиций в национальную экономику. И сейчас AMCHAM, выполняя роль моста между государственными органами и деловыми кругами, принимает активное участие в обсуждениях и подготовке новых законодательных актов в стране.

На современном этапе развития Азербайджан столкнулся с глобальными рисками, и с учетом того, что налоговая система является катализатором национальной экономики, в последние годы в Кодекс были внесены фундаментальные изменения, отметил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде.

По его словам, внесенные изменения в НК будут способствовать улучшению прозрачности, повышению уровня налогового администрирования и улучшению инвестиционного климата.

Внедрение безналичных расчетов повысит уровень экономической культуры в стране, улучшит ее имидж в международном сообществе. И самое главное — удастся решить главную проблему для экономистов, достигнув правильного учета в стране.

"Международные организации порой указывают на низкие заработные платы в стране, но проведенные исследования показали, что они динамично растут. Речь идет о том, что не подписываются трудовые договоры, ведется двойная бухгалтерия", — подчеркнул академик Самедзаде.

Министерство налогов проводит регулярные встречи с бизнесменами, ведется активный обмен мнениями, заявил министр налогов Фазиль Мамeдов. По его словам, наступление 2016 года ознаменовало начало новой эры в азербайджанской экономике, которая потребовала проведения фундаментальных реформ в налоговой сфере. В Азербайджане были приняты Стратегические дорожные карты, одна из которых определила новые задачи и контуры реформ в налоговой системе.

В настоящее время фискальное ведомство планирует изменить принципы работы с предпринимателями, что предусматривает индивидуальный подход к налогоплательщикам и налаживание партнерских отношений. В отношении дисциплинированных налогоплательщиков будет применена система "зеленый коридор", основанная на оказании современных инновативных услуг.

В малом бизнесе в стране будет осуществлен принцип обратной связи. Цель этих шагов — предоставление подробной информации, уточнение учета, расширение ассортимента сервиса услуг, снижение налогового и административного бремени, повышение уровня добровольного предоставления налогов.

В рамках конференции представители ведущих компаний выступили по вопросам прозрачности учета, безналичных расчетов и предполагаемых выгод, добровольных выплат налогов и международного опыта, роли влияния налоговых изменений на банковский сектор, трансферных цен.

Некоторые предприниматели, участвовавшие в конференции, высказались против упрощенного налога в один процент за наличные расчеты, затронули вопросы запрета выезда предпринимателей за пределы страны из-за налоговых задолженностей, а также внесли предложение о поощрении безналичных расчетов посредством снижения числа льгот.

Министр налогов отреагировал на заявление, отметив, что новый налог в один процент за обналичивание не является нарушением Конституции. "Введение одного процента не имеет цель дополнительного сбора средств, а служит для учета обналичивания средств и не повлияет на бизнес-среду. А согласно Конституции, платить налоги — долг любого гражданина, при этом принятие того или иного налога принимается на основе утверждаемых законов", — подчеркнул министр.

Министр пока не стал подводить предварительные итоги экономического эффекта, полученного от начала действия Закона "О безналичных расчетах" до завершения отчетного периода, однако заявил, что по информации от Палаты надзора над финансовыми рынками, с банковских счетов незаконно было изъято более ста миллионов манатов, но благодаря деятельности налоговых сотрудников данные средства были возвращены, и это благоприятно сказалось на ликвидности банков.

Министр ответил и предпринимателям, выразившим недовольство тем, что ограничение на выезд за налоговые задолженности приводит порой к семейным проблемам у некоторых граждан. По словам Мамедова, предприниматели не должны путать долг в государственный бюджет с другими долгами, так как его погашение не может ждать, поскольку из государственного бюджета финансируются расходы на оборону, образование и другие важные сферы страны.

И наконец, в ответ на предложение ряда компаний применять поощрительные меры для развития безналичных расчетов, министр напомнил, что в регионах ставки упрощенного налога составляют всего два процента, в то время как международные платежные системы взимают практически аналогичные проценты, а если учесть комиссии банков по платежным операциям, то сумма выплат превышает даже налоговую ставку.

В конце конференции был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством налогов АР, Палатой аудиторов АР, "Deloitte & Touche", EY Azerbaijan", "PwC Azerbaijan" и "KPMG Azerbaijan".