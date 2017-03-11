Отношения Германии и Турции, наверное, никогда еще в послевоенный период не находились в такой острой фазе, как сейчас. Начало серьезного осложнения было положено прошлым летом, когда бундестаг принял решение о признании массового уничтожения армян в Османской империи в 1915-16 годах геноцидом.

С тех пор появилось еще немало поводов повздорить. Последние стычки связаны с арестом в Турции корреспондента издания Die Welt Дениза Юджела (Ючеля). В одной из своих статей журналист процитировал ставшие достоянием гласности электронные письма зятя президента Барата Албайрака, занимающего пост министра энергетики. Взломанная хакерами переписка показала его распоряжения о жестком контроле над СМИ при подготовке к референдуму 16 апреля.

В апреле будет решаться вопрос о расширении конституционных полномочий президента Турции и Эрдоган делает очень большую ставку на положительное решение этого вопроса. Но обвинили Юджела, естественно, не в наезде на близкого Эрдогану человека, а в том, что тот брал интервью у боевиков Рабочей партии Курдистана, что было трактовано как пропаганда терроризма. А поскольку Дениз Юджел обладает двойным гражданством, немецким и турецким, его арестовали и готовятся судить по турецким законам.

Германия отреагировала сначала обращением более 150 депутатов немецкого парламента к послу Турции в ФРГ Али Кемалю Айдыну с открытым письмом с призывом освободить журналиста, а 2 марта министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что арест Дениза Юджела серьезно портит отношения между Турцией и Германией.

Турецким политикам, которые пытались провести в Германии агитационные мероприятия перед референдумом – а в ФРГ более полутора миллионов граждан Турции с правом голоса – было под разными предлогами отказано. И тут в дело вступил сам Эрдоган, взвинтив эмоции до предела. На митинге в Стамбуле он заявил, что такие запреты напоминают практику времен национал-социализма, сказал, что в Германии нет демократии. При этом обвинил ее в двойных стандартах: дескать, представителям курдских террористических организаций тут не мешают вести пропаганду. Назвать власти нынешней Германии нацистскими – это запредельное оскорбление, которое вызвало там негодование. При этом на официальном уровне Берлин пытается максимально сгладить конфликт.

В своем выступлении в бундестаге Меркель ответила турецкому лидеру: «Существуют, с одной стороны, всеобъемлющие, общие европейско-турецкие интересы, и есть, с другой стороны, и мы чувствуем это в последние дни особенно сильно, глубокие разногласия между ЕС и Турцией, между Германией и Турцией… С немногими государствами Германия имеет такие сложные, но и разнообразные связи, как с Турцией: миллионы людей связывают наши страны, тесные экономические отношения, партнерство по НАТО и общая борьба с исламистским терроризмом. Тем печальнее и депрессивнее воспринимаются высказывания членов турецкого правительства, президента Турции, которые ставят ФРГ в один ряд с национал-социализмом. Это настолько неуместно, что это нельзя всерьез комментировать».

Постарался притушить пожар и министр иностранных дел Турции Чавушоглу: «Мы знаем, что вопрос о нацизме для Германии очень чувствительный. Но негативные события и тенденции в Европе, последние действия действительно напоминают время перед началом второй мировой войны. Мы закрыли этот период в истории, к нему не надо возвращаться, вот в чем содержался наш посыл. То есть, уподобление нацизму направлено не на кого бы то ни было лично, а на действия», - заявил он в интервью немецким СМИ и провел встречу с коллегой из германского МИДа Зигмаром Габриэлем.

В то время как дипломаты конфликт гасят, немецкие медиа напоминают Турции, насколько та зависима от Германии – экспортного партнера Турции №1. Сюда идет 10% турецкого экспорта. В то же время Турция лишь 13-ый по значимости торговый партнер Германии. И если немцы экспортируют технику, электротехническую и химическую продукцию, то в Германию из Турции идут в основном текстиль и продукты – товары, поставщиков которых куда легче заменить. Напомнили и о том, что 15 процентов туристов больше всего едет в Турцию из Германии. Одним словом, оно вам надо ссориться? И с этим, в общем, сложно не согласиться.

Турция очень сильно интегрирована в западные политические, военные и рыночные структуры, чтобы рвать с ними без последствий. Тем более, что сейчас экономика страны находится не в лучшем состоянии, демонстрируя спад после стольких лет удивительного роста. Президенту Эрдогану, если он хочет получить поддержку идеи расширения его полномочий, важно продемонстрировать, что он может распоряжаться ими с меньшими эмоциями. В конце концов, он же наступил на горло собственной гордости, пойдя на примирение с Путиным. С Меркель это сделать проще и полезнее.