 

Белый дом: «Трампа преследует государство нелояльных чиновников»

 

Белый дом уверен, что президента Дональда Трампа преследует «глубинное государство» — многочисленные бюрократы на средних должностях, нелояльные главе государства и предположительно пытающиеся саботировать его инициативы, сказал журналистам пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, передает РИА Новости.

На вопрос, пытается ли глубинное государство «достать» Трампа, Спайсер ответил: «Без сомнения».

По его словам, за 8 лет некоторые чиновники администрации Барака Обамы успели «окопаться» в правительстве.

Трамп неоднократно конфликтовал со спецслужбами, сотрудники которых допускали многочисленные утечки в прессу с закрытых брифингов тогда еще избранного президента, а после его прихода к власти — утечки разговоров с иностранными лидерами. Трамп назвал утечки преступными и пообещал наказать виновных.

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