 

Экс-помощник президента США следил за Гюленом по поручению Турции

 

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн вел лоббистскую деятельность в пользу Турции и занимался сбором сведений о проживающем в штате Пенсильвания Фетхуллахе Гюлене, обвиняемом Анкарой в попытке путча 15 июля 2016 года. Об этом сообщила газета The New York Times, передает ТАСС.

Она ссылается на документы, рассекреченные и обнародованные на текущей неделе. Издание не разъясняет, какого рода расследование в отношении проповедника вел Флинн. Он подписал контракт на ведение лоббистской деятельности через три недели после национального съезда Республиканской партии, состоявшегося в июле в Кливленде (штат Огайо), на котором Трамп был утвержден единым кандидатом в президенты. Срок действия контракта истек после всеобщих выборов в США 8 ноября 2016 года.

По мнению Анкары, Гюлен является главным организатором попытки путча, которую предприняли его сторонники из ФЕТО. Турция ранее официально запросила США выдать этого человека или же арестовать его на своей территории в связи с наличием оснований для предъявления ему обвинений. Также Минюст республики направил в Вашингтон большой объем данных на проповедника, в частности, улики и доказательства его вины.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что информация о лоббистской деятельности Флинна в пользу Турции подтверждает, что его отставка была верным шагом. Помощник Трампа якобы был нанят турецким предпринимателем Экимом Алптекином для осуществления лоббистской деятельности, которая оценивалась в $530 тыс.

Флинн занял пост помощника Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности, однако вынужден был подать в отставку, поскольку недостаточно полно информировал вице- президента США Майкла Пенса о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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