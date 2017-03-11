Всем политикам, политологам и журналистам, которые ратуют за европейскую интеграцию Азербайджана, за максимальное сближение нашей страны с Западом, советую обратить внимание на происходящее ныне в отношении нашего государства. А видим мы совершенно очевидную готовность европейских политиков, по своей сути являющихся людьми с заниженным уровнем ответственности и морали, поощрять страну-агрессора. И нет ничего удивительного в том, что наиболее очевидно и открыто в этой сфере себя проявляет Франция, которая никогда не скрывала своих симпатий к Армении.

Итак, что же произошло? Как пишет французское издание RFI, президент Франции Франсуа Олланд встретился с главой армянского государства Сержем Саргсяном, сделав по итогам этого рандеву весьма показательное заявление. Начал он с традиционных в таких случаях слов о том, что Франция, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США пытается добиться разрешения нагорно-карабахского конфликта и делает все возможное, чтобы «избежать повторения тяжелых инцидентов, которые произошли в последние недели и месяцы”.

Слова по большому счету старые. За два с лишним десятка лет, что длится оккупация Арменией территорий Азербайджана, мы наслушались такого рода речей от президентов различных стран мира, включая Францию, что называется с избытком. Нового в речах уходящего президента Франции было лишь то, что он предложил «разработать механизм, который позволит осуществлять наблюдение и предупреждение, возможно, и введение санкций в случае противодействия миру».

В отношении кого именно будут введены санкции и когда, Олланд не уточнил. Армянское экспертное сообщество сочло это предупреждением Азербайджану, о чем радостно уже трезвонят СМИ этой страны. Предвижу, что в ходе предстоящей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Олланд попытается преподнести ситуацию таким образом, будто он не имел ввиду нашу страну, а всего лишь позиционировал в роли «голубя мира». Но это будет привычная, циничная ложь бесславно уходящего в политическое небытие главы французского государства.

Истина же состоит в том, что на протяжении всех 20 с лишним лет оккупации территорий Азербайджана, как Франция, так и все страны-сопредседатели МГ ОБСЕ, цинично использовали трагедию двух соседних народов в собственных интересах. Истина состоит и в том, что за два с лишним десятка лет, несмотря на огромное количество резолюций со стороны Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, ПАСЕ, ОИК и иных организаций, никаких санкций в отношении страны-оккупанта принято не было. Их не было, вопреки официальной позиции всех государств мира о признании территориальной целостности Азербайджана.

Более того, Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна - вчерашних полевых командиров, этих армянских прототипов лидеров ЛДНР Захарченко и Плотницкого, открыто привечали в Париже. Привечают и сейчас. Олланд жмет руку тому, кто называет геноцид мирного азербайджанского населения в Ходжалы способом ломки стереотипов о «неспособности армян поднять руку на мирное население Азербайджана». Чего же тогда Олланд не привечает донбасских сепаратистов, чего не поет им дифирамбов?

А может, все дело в том, что мэтр Франсуа общался с великим демократом Саргсяном? Чушь, конечно. Все же прекрасно помнят, сколь скандально завершались и проходили все выборы в Армении. А путь к первому президентскому сроку Саргсяна и вовсе был пропитан кровью 10 погибших в ходе столкновений в Ереване. Произошло это 1-2 марта 2008 года, после возмущения оппозиции итогами сфальсифицированных выборов главы государства.

Несмотря на все эти очевидные факты Олланд, как и его предшественники продолжали и продолжают поддерживать Армению. Ее даже называют «младшей сестрой Франции». И это страна, которая претендует на роль справедливого и беспристрастного судьи в деле урегулирования карабахского конфликта! Естественно, что по отношению к «сестре» Франция занимала и будет занимать позицию защитницы, даже если речь идет о поощрении агрессора. И не только Франция. Увы, далеко не только Франция. Складывается мнение, что это консолидированная позиция стран Запада, которые де-факто уровняли для себя агрессора и жертву агрессии, оккупанта и жертву оккупации. Именно поэтому, до сих пор нет никаких санкций в отношении Армении. Именно поэтому Олланд и прочие акцентируют внимание на второстепенных моментах, уже и угрожая санкциями Азербайджану, если наша страна воспользуется своим законным правом на восстановление территориальной целостности.

По сути, Запад в целом, да и Франция в частности, занимается «выкручиванием рук» Азербайджану. Нас принуждаются смириться со статусом–кво. На нас оказывается давление с целью дальнейшей консервации конфликта, с целью де-факто согласия на существование двух армянских государств. Нам по сути не оставляют выбора, выдвигая ультиматум - забудьте о праве на военное решение конфликта, на деокупацию наших земель силой оружия.

Да, никто не хочет войны, новых смертей молодых ребят. Но именно Запад и Франция, открыто поощряя агрессора и оккупанта, делают все для того, чтобы агрессор наглел и совершал новые провокации на передовой, даже не беспокоясь об ответственности за уже совершенные и будущие преступления. И все будущие жертвы карабахского конфликта с обоих сторон – на совести Олланда , Франции и всех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ. Потому, что они потворствовали и потворствуют оккупантам. Потому, что единственные санкции, о которых вообще уместно говорить и которые давно должны были быть приняты, быстро принудив Армению к миру, является введение экономических и политических санкций протии Армении. Но их нет и похоже не будет. И это все, что нам нужно знать о «западной демократии», которой поклоняются, как идолу, некоторые наши соотечественники…