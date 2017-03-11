По прогнозам Министерства культуры и туризма Азербайджана, в марте страну посетят более 193 тыс туристов из 15-ти стран мира. Это на 15% больше, чем в прошлом году, сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минтуризма Вугар Шихмамедов. Для сравнения: в марте 2015 года Азербайджан посетили 157485 туристов, а в марте 2016-го на 6,4% - 167616 человек.

Больше всего туристов ожидается из Ирана - около 45 тыс. В марте 2015-го из ИРИ в Азербайджан приезжал 16641 человек, в марте 2016 иранских туристов было на 87% больше – 31114. В марте этого года ожидается рост еще на 50%.

По словам Шихмамедова, увеличение общего потока туристов – результат развития туристической инфраструктуры, успешной рекламной кампании за рубежом. Сыграло свою роль и облегчение визового режима с 15-ю приоритетными для Азербайджана странами. Это Иран, Россия, страны СНГ, Персидского залива и т.д.

Интересная программа отдыха разработана в дни Новруз Байрамы. Концерты, ярмарки, различные представления пройдут в Ичери Шехер, на Приморском бульваре, центральных площадях и парках районов Баку и в курортных зонах.

Региональные управления Минтуризма развернут в Баку стенды с указанием туристических достопримечательностей Азербайджана, там же можно будет отведать традиционные блюда регионов страны.

«В этом году праздничные мероприятия будут проводится с ориентацией как на внутреннего, так и иностранного туриста. В частности, будут изданы специальные презентационные буклеты с обозначением мест на карте города, где проходят праздничные мероприятия. Концерты и представления так же будут организованы в популярных среди туристов городах Габала, Шеки и др.», - отметил Шихмамедов.