Азербайджан планирует добыть более тонны золота на одном из рудников

В 2017 году компания AzerGold планирует добыть почти 1,3 тонны золота и две тонны серебра на руднике "Човдар", следует из отчета о деятельности правительства за прошлый год.

Как отмечается, в последующие годы компания планирует начать добычу на других месторождениях – "Филизчай" и "Мазымчай" в Балакенском районе, а также на участке "Гекдаг" в Нахчыванской Автономной Республике.

ЗАО AzerGold создано 11 февраля 2015 года. Компания занимается изучением, разведкой, разработкой и управлением месторождениями цветных металлов, внедрением новых технологий в этой сфере, модернизацией материально-технической базы и ее эффективным использованием, а также другими работами для развития указанной сферы.

В 2016 году на месторождении "Гедабек" в рамках PSA-контракта с американской компанией RV Investment Group Services добыто 2,1 тонны золота, 5,3 тонны серебра и 1,94 тонны концентрата меди. RV Investment Group Services – дочернее предприятие Anglo Asian Mining (ААМ), которая имеет права на разработку шести месторождений на юго-западе Азербайджана - "Гедабек", "Ордубад", "Гоша Булаг", "Гызыл Булаг", "Вежнали" и "Соютлу".

В мае 2014 года AAM и швейцарская группа Industrial Minerals SA подписали трехлетнее соглашение на продажу концентрата меди, добытого на месторождении "Гедабек". В марте 2016 года был подписан второй контракт, который будет действовать до конца 2018 года, на продажу концентрата меди, производимого на флотационном заводе компании.