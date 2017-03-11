 

Азербайджанские позиции обстреляли из минометов

 

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки и 82-миллиметровые минометы (20 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта в общей сложности 110 раз, говорится в субботу в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Барекамаван, Воскеван Ноемберянского района, в селе Вазашен и на безымянных высотах Иджеванского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Бала Джафарли Газахского района, Мунджуглу, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа, Гейарх Тертерского района, Мерзили, Немирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Баш Гервенд, Джевахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

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