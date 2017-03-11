Число погибших на трассе Баку-Сумгаит студентов растет

Скончался еще один из студентов, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Баку-Сумгаит.

Как сообщает Report, Лала Насирзаде 1999 г.р., находившаяся в коме в отделении интенсивной терапии Клинического медицинского центра №1, скончалась сегодня утром. Тело Л.Насирзаде было передано в отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Ясамальского района.

Отметим, что Л.Насирзаде была студенткой Сумгаитского государственного университета.

Напомним, что в результате произошедшей 9 марта аварии скончались пятеро студентов Сумгаитского государственного университета – студенты 3-го курса факультета физики и электроэнергетики Ибрагим Гулиев и Ибрагим Насибов, студенты 3-го курса факультета истории и географии Чинара Гулиева, Рашад Джаниев и Роза Мурадова.