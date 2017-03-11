47 прокуроров США уволились добровольно

46 федеральных прокуроров, которые были назначены на свои должности бывшим президентом США Бараком Обамой, получили послание от генпрокурора США Джеффа Сешнса. Он попросил их уйти в отставку, сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.

Отставки требуются для «обеспечения равномерного перехода» власти, отметили в министерстве. Там же уточнили, что «многие прокуроры, назначенные прежней администрацией, уже покинули свои должности». Всего в США 93 федеральных прокурора, 47 из них уволились добровольно.

Еще 46 продолжают свою работу. Они будут трудиться до тех пор, пока новые назначения не будут подтверждены.

В целом после выборов, для президентов США назначение прокуроров — привычная практика. Однако не каждая администрация просит уйти в отставку почти половину всех прокуроров одновременно.