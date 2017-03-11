Ахмадинежад не пойдет на выборы

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад не будет баллотироваться на пост президента, однако поддержит близкого ему политического деятеля на предстоящих выборах.

Президентские выборы в Иране состоятся 19 мая. Президент Хасан Роухани будет баллотироваться на второй срок. В сентябре 2016 года Ахмадинежаду было запрещено баллотироваться на пост президента указом Верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

В своем последнем заявлении Ахмадинежад сказал, что он не будет баллотироваться на пост президента «напрямую», но добавил, что «друзьям его это не запрещено», сообщает сайт новостей Entekhab.

Экс-президент также объяснил свою активизацию в политической жизни страны, сказав, что "никто не может быть равнодушным к судьбе нации во время выборов».