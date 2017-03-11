Азербайджан сократил внешний госдолг

По состоянию на первое января 2017 года объем внешнего государственного долга Азербайджана составил 6 913,2 миллиона долларов (12 241,3 миллиона манатов), что составляет 20,4 процента ВВП страны, говорится в сообщении министерства финансов.

В статистику по заимствованиям включены прямые обязательства государства и условные обязательства по кредитам, привлеченным под государственную гарантию.

Согласно сообщению, внешний госдолг состоит в основном из кредитных программ и инфраструктурных проектов международных финансовых институтов, а также из ценных бумаг, размещенных на международных финансовых рынках.

Напомним, что на первое октября 2016 года внешний госдолг страны составлял 7,65 миллиарда долларов (20,1 процента ВВП).