Британия может запустить Brexit 14 марта

Объявление об официальном запуске процедуры выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) может быть сделано 14 марта. Как сообщает телеканал Sky News, в этот день британский премьер-министр Тереза Мэй должна выступить в палате общин парламента с отчетом о прошедшем саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Мэй может воспользоваться выступлением как возможностью объявить о запуске Brexit. Однако это станет возможным после того, как обе палаты парламента 13 марта одобрят соответствующий правительственный законопроект. Ранее верхняя палата вернула его на доработку в нижнюю с двумя поправками.

Газета The Telegraph также пишет, что Мэй с большой вероятностью объявит об официальном начале Brexit 14 марта. Издание ссылается на слова председателя Европейского совета Дональда Туска, который заявил, что лидеры ЕС будут готовы ответить в течение 48 часов после того, как Мэй объявит о начале Brexit.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель объявила дату внеочередного саммита Евросоюза, если глава правительства Великобритании запустит процесс выхода из ЕС. Предполагается, что одним из главных спорных пунктов станет обязательство Великобритании выплатить Евросоюзу €60 млрд по ранее заключенным соглашениям.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года, за эту идею высказались 51,9% избирателей.