Министр Ахмет Арслан: «Пока Армения не освободит азербайджанские земли, Турция не откроет границу»

Турция желает хороших отношений со всеми соседями, но пока Армения не освободит азербайджанские земли, Турция не откроет турецко-армянскую границу, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, сообщают в субботу турецкие СМИ.

«К сожалению, из-за Армении Турция закрыла свои границы, хотя мы этого не хотим. Мы желаем торговать и развивать свои отношения со всеми соседями. Мы всегда предлагали открыть границу при условии освобождения азербайджанских земель и возвращения азербайджанских переселенцев на свои земли. Мы предлагаем Армении выйти из блокады и использовать Турцию для транзита в Европу», - сказал министр.

По его словам, Турция работает над усилением транзитного потенциала восточной провинции Карс.

Министр отметил, что для установления связей провинции Карс с Нахчываном и Ираном министерство проводит тендер по строительству дороги Карс-Дигор-Тузлуджа.