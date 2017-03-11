 

Министр Ахмет Арслан: «Пока Армения не освободит азербайджанские земли, Турция не откроет границу»

 

Турция желает хороших отношений со всеми соседями, но пока Армения не освободит азербайджанские земли, Турция не откроет турецко-армянскую границу, сказал министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан, сообщают в субботу турецкие СМИ.

«К сожалению, из-за Армении Турция закрыла свои границы, хотя мы этого не хотим. Мы желаем торговать и развивать свои отношения со всеми соседями. Мы всегда предлагали открыть границу при условии освобождения азербайджанских земель и возвращения азербайджанских переселенцев на свои земли. Мы предлагаем Армении выйти из блокады и использовать Турцию для транзита в Европу», - сказал министр.

По его словам, Турция работает над усилением транзитного потенциала восточной провинции Карс.

Министр отметил, что для установления связей провинции Карс с Нахчываном и Ираном министерство проводит тендер по строительству дороги Карс-Дигор-Тузлуджа.

901 просмотров


Старости
Иранские спецслужбы устроили покушение на журналиста в Баку
Иранские спецслужбы устроили покушение на журналиста в Баку немецкие источники
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
12 Март 11° / 5°
13 Март 12° / 5°
14 Март 11° / 5°

Наши деньги
1 USD   =   1.7437 AZN
1 EUR   =   1.8477 AZN
1 RUB   =   0.0294 AZN

Новостная лента

На Новруз байрам 9 дней будут нерабочими
Зия Мамедов пал жертвой «Панамских документов» скандал продолжается
В Минобороны Украины подрались из-за георгиевской ленты
Трамп намерен посоветоваться с Меркель о Путине
В Индии боевики-маоисты напали на полицейских
Министр Ахмет Арслан: «Пока Армения не освободит азербайджанские земли, Турция не откроет границу»
Так Грузия встретила своего шестимиллионного туриста видео
Британия может запустить Brexit 14 марта
Азербайджан сократил внешний госдолг
Ахмадинежад не пойдет на выборы
Сопредседатели МГ ОБСЕ на переговорах с Ильхамом Алиевым
47 прокуроров США уволились добровольно
Число погибших на трассе Баку-Сумгаит студентов растет
ООН: В мире крупнейший гуманитарный кризис с 1945 года
Азербайджанские позиции обстреляли из минометов
Азербайджан планирует добыть более тонны золота на одном из рудников
Баку на пороге «мартовского нашествия» 193 тысячи туристов за месяц
Франция выкручивает Азербайджану руки наша реакция
Экс-помощник президента США следил за Гюленом по поручению Турции
Белый дом: «Трампа преследует государство нелояльных чиновников»
Один журналист вызвал войну Германии с Турцией наш комментарий
Министр Фазиль Мамедов рассказал американцам о новой эре в экономике
Иранские спецслужбы устроили покушение на журналиста в Баку немецкие источники
Депутат Араз Ализаде: “Госкомитет по работе с диаспорой занялся коммерцией”
О чем будут договариваться Путин и Саргсян? эксклюзив