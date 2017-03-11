Шестимиллионным посетителем Грузии оказался гражданин Голландии. По случаю его прибытия в Тбилисском аэропорту был устроен торжественный прием.

Национальная администрация туризма Грузии сняла видеосюжет о прибытии особого гостя. На отснятых кадрах запечатлена гостеприимная встреча голландского туриста в аэропорту, откуда его прямиком повезли на торжественный обед. Это, конечно, стало для него слегка шокирующей, но приятной неожиданностью.

Еще большим сюрпризом для Джаспера, так зовут голландца, стала встреча с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Глава правительства специально прибыл на торжественный обед по случаю встречи шестимиллионного гостя Грузии, чтобы лично ознакомить его с традициями грузинской кухни и национальным фольклором.