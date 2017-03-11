 

В Индии боевики-маоисты напали на полицейских

 

По меньшей мере девять сотрудников Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии погибли в результате нападения боевиков-маоистов в штате Чхаттисгарх, сообщает агентство ANI со ссылкой на главного министра штата Рамана Сингха.

Инцидент произошел в субботу в округе Сукма. Подробности произошедшего пока не приводятся.

Боевики-маоисты, которых в Индии называются наксалитами, активно действуют в ряде штатов страны: Бихаре, Чхаттисгархе, Джаркханде, Ориссе и других. Боевики ведут партизанскую войну, укрываясь в джунглях и совершая вылазки в населенные пункты для нападений на представителей властей. 

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