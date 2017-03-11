 

Трамп намерен посоветоваться с Меркель о Путине

 

Президент США Дональд Трамп намерен при личной встрече попросить совета у канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, как вести общение с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Встреча Трампа и Меркель состоится в Белом доме. По словам источников, Трамп планирует попросить совета именно у канцлера ФРГ, потому что она за 11 лет своего пребывания у власти встречалась с Путиным десятки раз — больше, чем кто-либо другой из западных лидеров.

Меркель, как отмечает NYT, перед встречей с Трампом изучает его публичные выступления, чтобы понять способ мышления нового президента США. Издание подчеркивает, что угроза, исходящая от России, может стать поводом для объединения Германии и США. При этом ряд спорных вопросов могут этому помешать, в частности, торговый профицит Германии, финансирование НАТО и желание Трампа увеличить оборонные бюджеты стран-членов альянса, а также принципиальную разницу в подходах Трампа и Меркель к приему беженцев и мигрантов из стран Ближнего Востока.

Трамп, в частности, в одном из интервью говорил, что Меркель «совершила катастрофическую ошибку», согласившись принять в Германию беженцев и мигрантов. При этом, как отмечает NYT, канцлер Германии воздерживалась от публичных критических замечаний в адрес Трампа и его политики, но иммиграционнный указ, запрещающий въезд в США гражданам семи мусульманских стран, Меркель не поддержала.

Встреча президента США и канцлера Германии запланирована на вторник, 14 марта. Это будет первой личной встречей Трампа с Меркель, до этого они общались лишь по телефону через неделю после инаугурации нового президента США в январе.

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