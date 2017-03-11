 

Зия Мамедов пал жертвой «Панамских документов» скандал продолжается

Автор: Отдел информации 

СМИ выяснили имя арестованного в Швеции сотрудника компании «Бомбардье» (Bombardier). Им оказался Евгений Павлов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)».  Данную информацию подтверждают сразу несколько изданий, включая  «Новую газету» и Associated Press.

Как ранее сообщал haqqin.az, районный суд Стокгольма накануне арестовал гражданина России, сотрудника шведского «Бомбардье», по подозрению во взяточничестве. Несколько менеджеров компании, включая одного члена совета директоров, были допрошены полицией.

Россиянина подозревают в даче крупных взяток бывшему руководству «Азербайджанских железных дорог», благодаря которым компания «Бомбардье» выиграла многомиллионный контракт по обновлению железнодорожной системы в Азербайджане.

В 2013 году компания выиграла крупный тендер на поставку оборудования «Азербайджанским железным дорогам» (АЖД). Речь шла о обновлении систем автоматизации и сигнализации на железной дороге Баку — Беюк Кясик. Сумма подряда составляла 288 миллионов долларов.

Дело в том, что Bombardier предложила менее выгодные условия на открытом тендере. Не смотря на то, что предложение компании было лишь пятым по выгодности, именно она выиграла тендер.

Описываемые события происходили в относительно далеком 2013 году, когда «Азербайджанские железные дороги» возглавлял Ариф Аскеров, а всю транспортную систему курировал министр Зия Мамедов. Так почему же коррупционный скандал разгорелся спустя четыре года?

По информации шведских СМИ, расследование, в рамках которого арестовали Евгения Павлова, было инициировано полицией Швеции после публикации Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) в рамках так называемого «Панамского досье». 

В апреле 2016 года, основываясь на документах из «Панамского архива» — массивной утечке данных внутренней базы оффшора Mossack Fonseca российская «Новая газета» рассказала, как шведская «дочка» «Бомбардье» поставляет оборудование Ebilock-950 в Россию и Азербайджан через компанию Multiserv Ovearseas, зарегистрированную в Лондоне.

У Multiserv Ovearseas при этом не было ни офиса, ни сотрудников, она фактически существовала только на бумаге. А первым директором этой компании был Юрий Ободовский — один из ключевых партнеров Алексея Крапивина, сына бывшего советника Владимира Якунина (ранее возглавлял "Российские Железные Дороги" – haqqin.az).

Оборудование закупалось российской компанией «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)», 36% которой принадлежит государственному ПАО «РЖД». 

В то же время российская «Новая газета» опубликовала сенсационные документы: два контракта, заключенных с Азербайджаном. Эти документы, в частности, показывают, как проходила сделка, которую сейчас расследуют следователи из Швеции.

Таким образом можно прийти к выводу о том, что расследование коррупционных связей между компанией Bombardier и чиновниками Минтранса Азербайджана не возникло из ниоткуда. Министр Зия Мамедов и его сотрудники - первые азербайджанские чиновники, ставшие жертвами т.н. «Панамского досье». Следствие по этому делу только началось, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что в ближайшее время станут известны новые подробности этого громкого коррупционного скандала.

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