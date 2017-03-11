они о нас

Небольшая частная медицинская клиника Klinikum в немецком Леверкузене неожиданно стала излюбленным местом лечения приезжих из Азербайджана. Об этом пишет немецкое издание RP Online.

Издание отмечает, что медицинские учреждения Германии в последние годы стали все чаще посещать иностранцы. Медицинский туризм в стране развивается благодаря высокому уровню медицины и комфортному сервису, предоставляемому в клиниках.

Klinikum в Леверкузене посещают в основном женщины из Азербайджана. Издание отмечает, что число приезжих из этой страны начало расти в геометрической прогрессии после того, как отделение акушерства и гинекологии клиники возглавил профессор Кубилай Эртан.

Женщины из Азербайджана преодолевают огромный путь для того, чтобы пройти предродовые исследования.

«Мне очень легко общаться с пациентками из Азербайджана, т.к. между нами нет языкового барьера», - рассказывает профессор.

По словам Кубилая Эртана, Германия превращается в мирового лидера по медицинскому туризму.

«Раньше состоятельные пациенты предпочитали лечиться в США и Великобритании. Но в Великобритании такое долгое ожидание в клиниках, что многие англичане сами приезжают на лечение в Германию. Что касается США, то после избрания президентом Дональда Трампа в эту страну был запрещен въезд гражданам ряда арабских стран», - отмечает профессор.

В то же время гендиректор клиники Ханс-Петер Циммерман отмечает, что несмотря на большой интерес со стороны приезжих из постсоветских стран, их клиника в первую очередь обслуживает граждан Германии.

«Мы не хотим превращать обслуживание богатых иностранцев в нашу основную бизнес-модель», - сказал гендиректор клиники.