 

Азербайджано-армянский праздник в России Губернатор помирит диаспоры

Автор: Отдел информации 

В рамках избирательной кампании губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева планируется организовать совместный праздник с участием азербайджанской и армянской диаспор региона.

По данным Rupolit, администрация губернатора при помощи данного мероприятия намерена получить на выборах поддержку азербайджанцев и армян. Сообщается, что Куйвашев выступит эдаким примирителем диаспор.

Евгений Куйбышев

В планах есть и мероприятия для других диаспор. Для поддержки Куйвашева татарским населением на сабантуй в начале лета планируется пригласить главу Татарстана Рустама Минниханова. Также в администрации задумались над поводом, в связи с которым в Свердловскую область можно пригласить президента Чечни Рамзана Кадырова, дабы получить поддержку чеченской диаспоры и чеченских коммерсантов.

Выборы состоятся в сентябре.

Евгений Куйвашев и ранее организовывал совместные встречи азербайджанцев и армян. К примеру, такая встреча состоялась в апреле 2015 года после убийства азербайджанского футболиста Эмиля Гусейнова армянином Тиграном Чикагяном. Руководителей диаспор попросили предостеречь общины от новых стычек, заявив, что виновные ответят по всей строгости закона. 

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