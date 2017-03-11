В рамках избирательной кампании губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева планируется организовать совместный праздник с участием азербайджанской и армянской диаспор региона.

По данным Rupolit, администрация губернатора при помощи данного мероприятия намерена получить на выборах поддержку азербайджанцев и армян. Сообщается, что Куйвашев выступит эдаким примирителем диаспор.

В планах есть и мероприятия для других диаспор. Для поддержки Куйвашева татарским населением на сабантуй в начале лета планируется пригласить главу Татарстана Рустама Минниханова. Также в администрации задумались над поводом, в связи с которым в Свердловскую область можно пригласить президента Чечни Рамзана Кадырова, дабы получить поддержку чеченской диаспоры и чеченских коммерсантов.

Выборы состоятся в сентябре.

Евгений Куйвашев и ранее организовывал совместные встречи азербайджанцев и армян. К примеру, такая встреча состоялась в апреле 2015 года после убийства азербайджанского футболиста Эмиля Гусейнова армянином Тиграном Чикагяном. Руководителей диаспор попросили предостеречь общины от новых стычек, заявив, что виновные ответят по всей строгости закона.