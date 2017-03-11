Романа Насирова, ныне отстраненного и арестованного бывшего главы Государственной фискальной службы Украины «заказали» Соединенные Штаты Америки. Однако перспектив уголовного преследования «дело Насирова» не имеет. Об этом haqqin.az заявил украинский политолог Сергей Слободчук.

Напомним, что на этой неделе главу фискальной службы Украины, азербайджанца по национальности Романа Насирова арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в размере 100 млн гривен (около 3,7 млн долларов). Это максимально возможная сумма залога.

Насиров стал подозреваемым по делу депутата Верховной Рады Украины Александра Онищенко, которого обвиняют по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По информации адвоката, Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении госсредств на сумму более 70 млн долларов.

По мнению Сергея Слободчука, арест чиновника связан с требованиями Запада и "разборками" внутри украинской власти. Эксперт указывает на то, что внутри парламентского «Блока Петра Порошенко» есть несколько групп влияния, которые борются за должность главы фракции. Насиров, являвшийся их налоговой «крышей», мог попасть под раздачу.

Что касается «американского следа», то Слободчук обратил внимание на один немаловажный момент: задержать Насирова пытались сотрудники Национального антикоррупционного бюро. А это фактически американская структура.

Но в любом случае Слободчук уверен, что Насирова отпустят. «Цель США, стоящих за делом Насирова - провести своего человека на должность главы ГФС Украины. И в таком ключе уголовное преследование - это просто инструмент, чтобы освободить нужное место. Эта цель достигнута, а задачу посадить его никто не ставил», подчеркнул Слободчук.

Что касается приписываемого Насирову некоторыми СМИ азербайджанского гражданства, то по словам украинского эксперта, сам глава ГФС уже во время судебного заседания, избиравшего ему меру пресечения, заявил, что является гражданином Украины. «Кстати, неизвестно, насколько можно верить словам сотрудника Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который заявил, что отстраненный глава ГФС якобы имеет еще британский и венгерский паспорта».

А тем временем влиятельный американский сенатор-республиканец Джон Маккейн выразил одобрение в связи с арестом отстраненного от должности главы государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление республиканца.

"Арест по обвинению в хищении Романа Насирова, главного налоговика Украины и директора государственной фискальной службы, – это позитивный шаг вперед для правительства Украины в борьбе с коррупцией", – подчеркнул сенатор. По его мнению, арест Насирова – пример успешной работы Антикоррупционного бюро Украины. "Стабильность и успех Украины в долговременной перспективе зависит от ее приверженности реформам, в том числе укреплению верховенства права и борьбы с коррупцией. Я одобряю прогресс правительства Украины и призываю его продолжать антикоррупционные усилия", – заявил Маккейн.