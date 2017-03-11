 

Синоптики прогнозируют дожди в Баку

 

12 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами пройдут дожди.

Как сообщили в Национальном департаменте по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, местами пройдут слабые туманы. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5°, днем 9-14° тепла, в Баку ночью 3-5°, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 80-90%, днем – 65-70%.

В районах Азербайджана в основном будет без осадков. Однако ночью и утром ожидаются осадки. Местами возможен туман. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-5° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

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