 

Компартия Греции выступила против соглашения с Азербайджаном

Автор: Отдел информации 

Коммунистическая партия Греции проголосовала против соглашения с Азербайджаном в области сельского хозяйства. Так, депутат от партии Никос Мораитис, выступая 8 марта в парламенте страны, заявил, что соглашение с Азербайджаном противоречит интересам фермеров в Греции, сообщает haqqin.az.

Никос Мораитис

Депутат добавил, что данное соглашение откроет путь греческим бизнес-структурам инвестировать свои деньги в аграрную сферу Азербайджана, тогда как эти деньги нужны также и местной экономике.

Никос Мораитис также отметил, что новое соглашение фактически является продолжением соглашения 1994 года, которое было направлено на капитализацию Азербайджана после распада СССР.

Между тем за ратификацию соглашения с Азербайджаном проголосовали партии СИРИЗА, «Новая демократия», «Анель» и Центристская партия, которые являются ведущими политическими силами в стране.

Отметим, что Коммунистическая партия Греции является старейшей политической организацией Греции. На выборах в парламент Европейского союза (ЕС) в июне 2009 года КПГ получила 428 283 голосов (8,35%) и завоевала 2 депутатских мандата в Европарламент. Внутри страны она стабильно набирает 10% голосов избирателей.

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