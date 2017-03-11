Азербайджан, Иран и Россия снижают железнодорожные тарифы

Азербайджан, Иран и Россия договорились о снижении железнодорожных тарифов на 50 процентов с целью активизировать перевозки грузов по международному транспортному коридору "Север-Юг", сообщает портал Iran.ru.

В частности, представители трех стран на встрече в Москве обменялись мнениями по вопросу организации грузоперевозок в рамках МТК "Север-Юг" через территорию Азербайджана, а также с целью развития транзитного потенциала иранского пограничного терминала в Астаре, говорится в сообщении.

Основной целью трехсторонней сессии стало определение льготных тарифных ставок на 2017 год с целью активизации маршрута для перевозки грузов из России, Азербайджана, Белоруссии, Латвии, Эстонии и Финляндии в страны Персидского залива и Индию, и обратно. Участники встречи "достигли консенсуса по ставкам тарифов".

Заместитель главы компании "Железные дороги Ирана" по эксплуатации Хоссеин Ашури отметил, что после четырнадцатилетнего периода Иран, Россия и Индия наконец-то договорились о запуске коридора, в то время как первый испытательный грузовой поезд был проведен по маршруту Мумбаи - Бандар-Аббас - Астара - Москва в 2016 году.