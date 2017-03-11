Оппозиционный правящему в Иране режиму Иранский национальный совет сопротивления (NCRI) обнародовал исследование Международного комитета по поиску правосудия (International Committee In Search of Justice - ISJ), подготовленного совместно с «Ассоциацией свободы Европа-Ирак» (EIFA) под названием «Разрушительная роль Корпуса стражей исламской революции на Ближнем Востоке (КСИР)». Как оказалось, под влиянием КСИР находятся несколько посольств ИРИ за рубежом, в том числе и посольство Ирана в Азербайджане.

В ходе «обширного исследования» выяснилось, что Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) за последние три десятилетия вмешивался в дела четырнадцати мусульманских стран региона.

«Установлено, что КСИР непосредственно скрытно участвует конфликтах в четырех конкретных странах: Ираке, Сирии, Йемене и Ливане. Здесь КСИР имеет прямое и значительное военное присутствие». Отмечается, что к примеру, летом 2016 года в Сирии находилась группировка из почти 70 тысяч иранцев.

Далее подчеркивается, что Корпус стражей исламской революции напрямую вмешивается во внутренние дела не менее, чем восьми стран, или планирует заговоры против правительств этих государств. Речь идет об Ираке, Сирии, Йемене, Ливане, Палестине, Бахрейне, Египте и Иордании.

В исследовании утверждается, что КСИР создал террористические филиалы или сети по меньшей мере в 12 региональных странах.

Один из наиболее впечатляющих выводов доклада – КСИР замешан в террористической деятельности в 13-ти странах.

КСИР также проводил разведывательные мероприятия в 12-ти других государствах. «В большинстве этих стран арестовывали или преследовали шпионов иранского режима», отмечается в документе.

Вмешательство КСИР Ирана не ограничивается военной сферой и играет определяющую роль во внешней политике Тегерана.

«В структуре власти правящей теократии внешняя политика формируется верховным лидером, в настоящее время аятоллой Али Хаменеи. Таким образом, разработка и осуществление политики в отношении некоторых стран официально отнесены к КСИР. В этой связи КСИР эффективно контролирует внешнюю политику режима во многих своих посольствах. В эту категорию могут быть включены посольства в Ираке, Сирии, Ливане, Афганистане, Йемене, Бахрейне и Азербайджане», говорится в докладе.

В дополнение к вышеупомянутым странам КСИР доминирует во внешней политике, когда речь идет об Армении, России, Турции, Саудовской Аравии, Бахрейне, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре и Омане.

«Персонал Министерства иностранных дел Ирана осуществляет свою деятельность в соответствии с прихотями и указаниями КСИР», отмечается в докладе.