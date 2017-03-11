 

Чавушоглу пригрозил Нидерландам санкциями

 

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предупредил Нидерланды о возможных санкциях, сообщают турецкие СМИ.

«Нидерланды угрожают, что не позволят взлететь моему самолету. Сегодня я лечу в Роттердам. Если Нидерланды аннулируют мое разрешение на полет, мы введем серьезные санкции», — сказал министр.

Чавушоглу будет участвовать в Нидерландах в митинге в поддержку поправок в турецкую конституцию.

На прошлой неделе Германия также не разрешила проведение нескольких митингов турок с участием турецких министров.

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