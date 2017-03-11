Асад: Против ИГ серьезно борется только Россия

Россия является единственной страной, которая серьезно борется с группировкой «Исламское государство». США все это время совершали лишь «косметические» операции, заявил президент Сирии Башар Асад, передает агентство Sana.

«Единственный серьезный участник в этом отношении — это Россия, которая действительно борется с ИГ в кооперации с нами», — отметил президент Сирии.

Также Асад коснулся переговорного процесса по Сирии. Он заявил, что Дамаск не ожидал от межсирийских переговоров в Женеве результата, но считает их позитивным шагом.

«Мы пошли на эту встречу, потому что считаем, что любой тип диалога может стать хорошим шагом к решению, потому что даже эти люди, которые являются террористами или относятся к террористам и зарубежным странам, они могут поменять свое мнение и вернуться к нормальной жизни», — отметил Асад и подчеркнул, что именно поэтому они не ожидали, что Женева «даст какие-либо результаты, но это шаг, и это будет долгий путь». Сирийский лидер не исключил новых раундов межсирийских переговоров в Женеве или в Астане.