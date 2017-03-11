 

Индия увеличила дальность ракеты Brahmos

 

Организация оборонных исследований и разработок Индии успешно испытала версию российско-индийской ракеты Brahmos с увеличенной дальностью более чем на 400 километров. Об этом РИА Новости в субботу, 11 марта, сообщил управляющий директор компании Brahmos Судхир Мишра.

Решение об увеличении этого параметра было принято во время двустороннего саммита Россия-Индия в Гоа в 2016 году. В настоящее время максимальная дальность полета ракет этого типа составляет 290 километров.

В июне 2016 года директор по маркетингу компании-разработчика Brahmos Aerospace Правин Патхак сообщал, что опытно-конструкторские работы по гиперзвуковой версии российско-индийской ракеты Brahmos начнутся около 2022 года. Ее опытный образец может появиться в 2024 году.

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