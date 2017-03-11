Анкара предъявила ЕС очередной ультиматум

Сделки с Евросоюзом, в том числе и по приему на территорию Турции мигрантов, окажутся под угрозой, если ЕС не введет безвизовый режим для граждан Турции. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

По его словам, Турция представит финальный текст соглашения Евросоюзу «и оно либо будет отменено, включая визовую либерализацию и сделку по мигрантам, либо будет реализовано».

Турция и ЕС в 2016 году достигли соглашения, по которому весь поток мигрантов будет перенаправлен в Турцию в обмен на миллиарды евро помощи Анкаре и введение безвизового режима для турецких граждан.

Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожаловался на малые суммы выделенных денежных ресурсов со стороны Евросоюза на нужды беженцев. Он отметил, чтл Турция распахнула свои двери перед тремя миллионами беженцев из Сирии и Ирака. «До сегодняшнего дня Турция направила на поддержку беженцев $26 млрд. К сожалению, ни ЕС, ни УВКБ ООН не сдержали обещаний и не снизили нагрузку для Турции по беженцам. Но мы, не смотря ни на что, продолжим помогать людям, которые бежали от насилия и бочковых бомб», — подчеркнул Эрдоган.