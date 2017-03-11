 

Армения хочет стать мостом между НАТО и Россией

 

Армения может стать каналом диалога между НАТО и Россией. Об этом заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, передает РИА «Новости».

«Даже если исходить из того, что все будет очень плохо и все отношения выльются в конечном итоге в черно-белую картину мира и будет совершенно непроходимая граница восприятий между НАТО и восточнее Вены, то особенно в этом случае России было бы хорошо иметь партнера, понятного, прозрачного, вполне предсказуемого, который может быть каналом диалога», — сказал Саркисян.

По его словам, страна начала диалог с НАТО после распада СССР в рамках программы «Партнерство ради мира» и продолжает сотрудничество в рамках индивидуальной программы. При этом, подчеркнул Саркисян, «ничего секретного и закулисного там не происходит».

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