 

В Канаде полицейский застрелил россиянина

 

55-летний россиянин Виталий Савин был застрелен полицейским канадского города Эдмонтона. Применить оружие правоохранителю пришлось после того, как гражданин России напал на него с ножом, сообщает CBC News со ссылкой на источники.

По данным СМИ, трагедия разыгралась 9 марта. Полиция получила вызов о водителе, нарушившем ПДД. Как только правоохранители подошли к машине подозреваемого и мужчина вышел из салона, между ними произошла потасовка. Савин напал на полицейских с ножом, после чего в подозреваемого выстрелили. Россиянин скончался на месте.

В настоящее время идет расследование инцидента.

По данным СМИ, россиянин работал в Эдмонтоне в строительной компании по договору субподряда, однако поддерживал контакт с семьей и друзьями из России. Его последним постом в Facebook была запись с текстом: «Россия всех победит!».

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