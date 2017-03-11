Более ста сельских жителей в Голландии, среди которых и лауреат Нобелевской премии Бен Феринга, приняли участие в съемках видео в поддержку 39-летнего Вагифа Фараджулаева, которому власти отказали в предоставлении вида на жительство, сообщает haqqin.az со ссылкой на RTL Nieuws.

Вагиф приехал в Голландию из Азербайджана. 15 лет он живет в местечке Элде. В Стране тюльпанов он встретил азербайджанку Гюнель. У них уже двое детей - 6-летний Фархад и 4-летняя Лейла. И жена, и дети имеют голландский паспорт и могут остаться в Нидерландах, а вот отцу семейства грозит депортация.

По словам односельчан Вагифа, он многое сделал для села. Выполнял волонтерскую работу, в том числе был уборщиком в начальной школе. Если бы он получил вид на жительство, то на следующий же день был бы принят на работу в «Макдональдс», уверены жители Элде.

В феврале Фараджулаев и его сторонники провели акцию протеста в Гааге. Также было собрано более 7 тысяч подписей в поддержку Вагифа.

Сам уроженец Азербайджана очень не хочет возвращаться в Баку. По его собственным словам, он покинул страну, чтобы не служить в армии. Вагиф признается, что отказался от службы в воинских рядах Азербайджана, потому что его мать – армянка и он не хочет воевать против Армении. Дезертир понимает, что возвращение в Баку обернется для него арестом и попаданием в тюрьму.

Вагиф утверждает, что в Азербайджане убивали лиц армянской национальности и к нему будут относиться как к врагу, потому что он наполовину армянин. Поэтому он просит власти не депортировать его, позволив остаться с семьей. Однако правительство Голландии считает, что Фараджулаев выдумал эту историю с целью остаться в стране. Власти сомневаются в правдивости рассказов про мать-армянку. По их мнению, Вагифу в Азербайджане ничто не угрожает и он должен быть отправлен на Родину.

Истории о наличии армянских родственников – еще один способ, используемый некоторыми выходцами из Азербайджана, чтобы избежать депортации. Из слов Вагифа становится понятно, что он трус, дезертир и просто враг нашей страны, который целенаправленно наносит вред репутации Азербайджана, рассказывая небылицы о нашей стране.

До 2002 года он преспокойно жил в Азербайджане, а как только настала пора отдавать долг Родине, решил дезертировать. В Голландии неслучайно засомневались в словах Фараджулаева о национальности матери. Весьма вероятно, что он просто выдумал это. Но даже если это правда, Вагифу ничто не угрожало. Ведь ни для кого не секрет, что в Азербайджане по сей день живут тысячи армян, в том числе и граждане нашей страны, рожденные в смешанных азербайджано-армянских браках. А вот за дезертирство Фараджулаеву действительно грозит срок. И не только за это, но и за клевету в адрес Азербайджана, наносящую урон имиджу страны. Азербайджан вполне может поднять вопрос перед Нидерландами о выдаче Фараджулаева.

И такая участь может постигнуть многих. Haqqin.az уже не раз касался темы эмигрантов, которые не брезгует ничем, чтобы получить статус беженца. Одни выставляют себя «оппозиционерами, которых в Азербайджане угнетают», другие сочиняют истории о притеснении представителей нацменьшинств, как это сделал в Германии герой нашей недавней публикации Фуад Исрафилов, третьи подобно Вагифу Фараджулаеву придумывают себе армянских родителей и страшные сказки об убийствах и угрозах.

Все эти люди заслуживают того, чтобы предстать перед азербайджанским судом!