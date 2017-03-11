Мария Захарова унизила Арама Габрелянова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook информацию агентства Associated Press относительно причины смерти постоянного представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. В своем комментарии Мария Захарова высмеяла главу холдинга News Media Арама Габрелянова.

«СМИ:"Анонимный чиновник мэрии Нью-Йорка сообщил Associated Press вопреки обещаниям властей не публиковать данные, будто причиной смерти Чуркина стал инфаркт".

Неужели Aram Gabrelyanov и в США свои порядки навёл? Арам, снимаю шляпу: идеологически включить AP в холдинг News Media - это большой удар по национальной безопасности США», - написала Захарова.

Таким образом представитель МИД России сыронизировала по поводу того, что издания, возглавляемые Арамом Габреляновым, распространяют выдуманные сенсационные новости.