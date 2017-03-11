Вот прошла еще одна зима. Наступают вешние воды. Минувшая зима останется в памяти бакинцев, как одна из самых суровых. Неужели бакинцы не припоминают столь холодную зиму?

«Такого не припоминается!», - объявила на третий снежный день наша Мехин, что в переводе на английский звучит как Мейган. Это ее безапелляционное заключение оспаривают братья Вильям-Расим и Адам, утверждающие, что в свои неполные восемь она не может знать, какие снега выпадают иногда в Баку. И в качестве доказательства приводят вполне убедительный факт: года два назад однажды вечером неожиданно повалил снег, и они с соседскими ребятами вдоволь поиграли в снежки в соседнем сквере.

Она же, Мейган, отложила это удовольствие на следующее утро, да только к утру снега как не бывало. Как бы там ни было, а точку зрения Мейган разделяют многие в городе, где только и слышится: «Такого не припоминается!».

«А мне вот припоминается. И не такое», - говорю я малышам, которым очень хочется мне верить. И не только потому, что они жаждут поиграть в снежки и целый день лепить снеговика. Они уже знают: если повалит настоящий снег – можно смело спать до 10 утра – к школе ни пройти, ни проехать. Точь в точь как это случилось однажды в старом Баку, когда мне было примерно столько же, сколько сейчас Мейган.

Растолкал как-то рано утром меня Рамиз, он постарше был: «Хочешь мороженого?» И сует мне под нос блюдце с чем-то очень холодным. Пригляделся, а там дошаб со льдом. «Ты на балкон выгляни!» Я на балкон, а он наполовину в снегу и кругом любимый мамин чайный сервиз с рамизкиным мороженым. А мне не до них – кругом красота неописуемая – весь остров кто-то ночью накрыл белоснежным сверкающим одеялом. Так началась самая долгая и самая красивая зима в моей жизни, бакинская зима 1949 года…

Мама вытолкала нас всех во двор, чтобы мы надышались наконец свежего воздуха и наигрались в снежки, уверенная, что через день-другой все растает. Но снег валил и валил, и с этой же скоростью опустошались мамины баллоны с дошабом – морженное, изобретенное Рамизом пользовалось огромным спросом у пацанов, вкушавших настоящее мороженое исключительно по праздникам. Но всех удивил Валерка Сандлер, в один из дней прикативший к нам на… лыжах и в спортивном костюме.

И хотя при ближайшем рассмотрении выяснилось, что спортивная обновка сшита руками его престарелой бабушки (родителей у него не было, как, впрочем, и у многих других детей военных лет), а лыжами ему служили доски из соседского забора, мы с завистью наблюдали, как он покатил в сторону моря. «Наверное, направился к партизанам. Им хорошие лыжники пригодятся», - ехидно процедил Левка Акинин, припомнив очевидно увлекательные рассказы Валеры о том, как он служил радистом в партизанском отряде, которым командовал его родной папа. (Много лет спустя я узнал, что отец будущего партизанского радиста был то ли расстрелян, то ли сослан в Сибирь). Несмотря на то, что соседский мужик весь следующий день поминал недобрым словом партизанского командира и его изобретательного сына, идея последнего получила неожиданное развитие в творчестве нашего Рамиза.

Он откопал где-то коньки, которые когда-то отец купил своему первенцу Чингизу, когда прокурорская судьбина занесла его на несколько лет в Шушу, прибил их к днищу деревянной коробки, в которой мама хранила овощи, и в результате на зависть Валерке Сандлеру мы получили самые настоящие санки. Мы целыми днями пропадали на склоне горы, ведущей к морю, пока нас не загоняли домой.

Радости нашей не было предела, потому что большинство учителей жили в городе или без конца болели и учить нас было некому. Ничего подобного и впрямь не случалось со мной ни до, ни после этой снежной и бесконечной зимы. Самое удивительное заключалось в том, что я ни разу не заболел, как предсказывал наш семейный врач Фельдман, кроме того я научился лепить снеговик, спрыгивать с санок на ходу - прямо в сугроб, и много чего такого, что потом мне пригодилось, когда пришлось жить и работать в Москве.

Единственное, что омрачало наши безмятежные дни – это постоянные страхи мамы, что я однажды разгонюсь с горы так, что вылечу прямо на морскую гладь. Моя бедная, наивная мама! Она и представить себе не могла, что самым любимым занятием нашим были как раз гонки на льду, которым покрыт был пролив между островом и Апшероном. Я так никогда и не поведал ей о том, что однажды я, Рамиз и Алик Акинин попытались добраться до противоположного берега и только чудом остались живы. Где-то посередине пролива санки вдруг провалились, как мне показалось, в яму, а оказалось - в пойму. Я не успел даже испугаться, зато Рамиз успел вытащить меня за шиворот.

А когда мы выбрались на безопасное место, выяснилось, что санки куда-то исчезли, видимо, ушли под лед. По счастью, без меня… Скажу также, что никому в ту снежную зиму не было скучно. Вечером отец садился у репродуктора, свисавшего с потолка его кабинета и внимательно выслушав подробный прогноз погоды, возмущенно обращался к матери: «Это просто безобразие какое-то! Мы уже больше месяца откладываем судебное заседание! Прошлый раз машина с подсудимыми застряла где-то возле Кала и несчастные всю ночь ждали подмоги!» Мы же с Рамизом прежде чем отправиться спать выскакивали на балкон, чтобы убедиться, что зима продолжается и пушистые снежинки, как и прежде кружась. все валят и валят…

«Сколько бы не валил, а с Новрузом ему все равно не сладить. Вот увидите, какая весна будет после этого проклятого снегопада! - спрогнозировала мама. Нельзя сказать, что ее прогноз не сбылся. Просто зиму заставили отступить не Новруз, не весна, а наша славная победоносная армия. Из Астрахани приплыл лес, предназначенный для строителей Баку, а пробиться к пристани огромные бревна никак не могли. И тут мы увидели знаменитые советские «Катюши». Они палили с апшеронского берега по обледеневшему проливу так, словно там засели недобитые фрицы. Лед вскоре превратился в кашу и на горизонте появились какие-то новые чудища, обернувшиеся обыкновенными баржами – началась навигация. А значит, кончилась самая длинная зима в моей жизни. Она началась под Новый год и полностью растаяла в начале марта. Отступила, ушла, чтобы вернуться только в 1970 и вновь перекрыть льдом пролив. Правда, на этот раз зима продержалась недолго, но она смогла парализовать движение не только на море, но и на суше. Даже электрички остановились. Концовка моего рассказа явно не понравилась слушателям-внукам. Посовещавшись, они обратились ко мне с вопросом, на который, признаюсь, у меня не нашлось ответа. «Что же, баба, получается, что снежная зима бывает у нас через 20 лет? Выходит, ждать нам остается еще целых 13 лет?».