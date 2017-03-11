Дорожная полиция Баку принимает серьезные меры для разбирательства по размещенной в соцсетях видеозаписи, на которой запечатлено грубейшее и опаснейшее нарушение ПДД водителем самосвала марки ЗИЛ.

Так, на записи видно, как на трассе Баку – Международный аэропорт Гейдар Алиев ЗИЛ едет навстречу потоку автомобилей, движущихся со скоростью около 120 километров в час.

Комментируя эту видеозапись, заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов заявил 1news.az, что по ней уже начато серьезное разбирательство.

«Сотрудники полиции устанавливают личность водителя самосвала и все обстоятельства случившегося. Несомненно, водителя ждет серьезное наказание», - подчеркнул В.Асадов, отметив, что общественности будет представлена вся дополнительная информация по этому вопиющему факту нарушения правил дорожного движения.