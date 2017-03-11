Сторонники Саргсяна пошли друг на друга врукопашную

На это интервью в популярном армянском издании «Паст» не обратят внимания только люди с полной атрофией чувства юмора. А между тем давал его кандидат в депутаты парламента страны, то есть человек, претендующий на миссию выступать от имени народа и действовать во благо народа.

Государственный аппарат, а тем более его законосозидающий и законоутверждающий орган - парламент, непосредственно влияющий на все процессы внутри страны, казалось бы, должен быть укомплектован кадрами самой высокой квалификации, устоявшимися морально-нравственными качествами. Однако как это ни прискорбно, в Армении вот уже 25 лет якобы следующей дорогой совершенствования и демократии, в плане образованности, квалификации, духовности и моральных качеств чиновников и общественно-политических деятелей всех рангов наблюдается полнейший регресс. Впрочем, это пагубное явление охватило все сферы жизни страны.

И сейчас в Армении на фоне всеобщей нищеты, социальной напряженности, самоубийств, миграции и, наконец, чтобы список был полный, - войны стартовало очередное цирковое шоу, рассчитанное на западное сообщество под названием выборы. Контингент, который рвется в парламент, остался без изменений, разве что с некоторой корректировкой, однако с абсолютным соответствием тому образу депутата, который за четверть века укоренился в сознании армянских граждан: мздоимец, хапуга, фальсификатор, лизоблюд. В общем, парламент - это сборище коррупционеров и аферистов всех рангов и мастей.

Для них нет народа и нет страны, а есть алчное нутро, ненасытность которого и толкает на преступления против народа и собственной совести. И в стране, где министр правосудия - дочь вора-карманника, а президент – неизвестно какой страны уроженец и гражданин, в этом нет ничего удивительного. Здесь в депутаты прорываются только те, кто любому горло перегрызет ради продвижения себя, любимого.

И вот интервью одного из кандидатов в депутаты - бывшего главы отдела продаж и организаций аукционов Службы принудительного исполнения судебных актов Министерства юстиции Республики Армения (СПИСА) Тавроса Геворгяна. Баллотируется он от административного центра Ачапняк.

Односложность и постоянное отнекивание господина Геворкяна обусловлены не только боязнью ляпнуть что-нибудь не то и впасть в немилость властей предержащих, но и элементарным невежеством. Таврос Геворгян – несомненно, собирательный образ всей так называемой армянской элиты, то есть всех, пригревшихся у власти.

- Господин Геворгян, по некоторым сведениям ваши люди и сторонники Армана Саакяна, бывшего руководителя департамента по управлению государственным имуществом, сцепились друг с другом врукопашную. Даже полиция приезжала на место… В чем причина столкновений?

- Кто сказал? Не было такого. Нет никаких столкновений, ничего не было. Спросите в полиции. Это сплетни. Вообще темы такой нет. Говорят что попало, выборы же. Мы из одной партии, какие могут быть столкновения?!

- На этих выборах как раз между однопартийцами много разборок...

- У меня такой информации нет, не в курсе я, что в наших рядах люди мешают друг другу.

- Хотите сказать, что Арман Саакян вам не мешает?

- Нет, нет и еще раз нет. Мы спокойно свои выборы проводим.

- И всё же, может, Саакян хочет выжить вас из вашего офиса, потому и создает проблемы?

- У меня пока нет офиса, с недавних пор нет. Так что из моих офисов никто меня выгнать не может.

- Вы бывший работник СПИСА, почему вдруг решили стать депутатом?

- Вот те раз, почему, хочу и всё. Это мое личное дело – хотеть или не хотеть чего-то.

- Но ведь вы должны объяснить обществу, электорату, почему вы хотите стать депутатом…

- Я знаю, что скажу избирателям.

- Скорей всего, вы просто хотите сменить место работы - из СПИСА в парламент.

- Вот те раз, это ведь тоже мое дело…

- Вы – кандидат в депутаты, общественно значимая фигура, должны разъяснить народу, зачем идете в парламент.

- Ну, народу я и объясню…

- Вас считают близким другом Миграна Погосяна (начальник СПИСА – Ред.) Кто вас поддерживает, может, Погосян?

- Чем это в Ачапняке может поддержать Мигран Погосян? Он тоже кандидат. Меня считают близким человеком очень многих. Я и есть близкий, но какая здесь связь? У меня много друзей среди знаменитостей, и что?

- И как вы оцениваете свои шансы?

- Не знаю, нормально, даже хорошо.

Для сведения: 5 марта в административном центре Ачапняк около монумента Геворга Чауша наблюдалось скопление что-то выяснявших между собой членов правящей Республиканской партии Армении (РПА). Разборки происходили между приверженцами двух кандидатов – Армана Саакяна и Тавроса Геворгяна. К месту схватки прибыла полиция. Все происходило на глазах у жителей Ачапняка.